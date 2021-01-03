الديمقراطيون يسيطرون.. أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الجدد يؤدون القسم أمام الكونجرس رقم 117

عقد مجلسا النواب والشيوخ جلستهما الأولى، واحتفظ الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس النواب في الكونجرس بميزة 222 إلى 211، ومن المتوقع إعادة انتخاب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لولاية جديدة مدتها سنتان.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل خلال تصريحات أدلى بها في القاعة: "إن القول بأن انعقاد المؤتمر الـ 117 في وقت مليء بالتحديات سيكون حقًا أقل من الواقع"، مضيفًا "من الانقسام السياسي إلى الوباء القاتل للخصوم في جميع أنحاء العالم ، فإن العقبات التي تواجهنا هي كثير وهم جادون، ولكن هناك أيضًا الكثير من الأسباب للأمل.

عقد الكونجرس الجديد قبل وقت قصير من جلسة مشتركة في 6 يناير لتأكيد أصوات الهيئة الانتخابية والتصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. ومن المقرر تنصيب بايدن في 20 يناير.

ومن المتوقع أن يعترض بعض الجمهوريين في المجلسين على فوز بايدن ، على الرغم من عدم وجود فرصة عملية لديهم للنجاح. ومع ذلك ، رفض الرئيس الحالي دونالد ترامب التنازل ، مدعيا تزوير الناخبين ، على الرغم من أن حملته خسرت ما يقرب من 60 طعنًا قانونيًا تم تقديمها خلال الشهر الماضي.