سقوط 10 جرحي.. انفجار داخل مستودع على الحدودية اللبنانية

وقع انفجار كبير مساء اليوم في بلدة القصر الواقع على الحدود اللبنانية، في قضاء الهرمل، حيث نتج الحادث عن انفجار عدد من خزانات الوقود والغاز.
وقد أدى الإنفجار إلى إصابات عدة عملت فرق الإسعاف على إجلائهم ونقلهم إلى مستشفيات المنطقة، كما توجهت إلى المكان سيارات الإطفاء لإخماد الحريق، فيما يحذر المواطنون من الاقتراب خشية وجود خزانات قابلة للإنفجار
وأعلن الصليب الأحمر اللبناني أن الإنفجار ادى إلى سقوط 10 جرحى، 7 منهم نقلوا الى المستشفى و3 تمت معالجتهم في المكان، والشخص المفقود عُثر عليه.
وذكرت قناة الـ"LBCI" أنّ إنفجارًا وقع داخل مستودع لقوارير الغاز في بلدة القصر الحدودية والمعلومات الأولية تفيد بأن المستودع له علاقة بالمهربين.
إلى ذلك، قال مصدر عسكري للـ"LBCI" أنّ "الإنفجارات حصلت في مستودعات لشخص من آل عبيد داخل الاراضي السورية المتاخمة للحدود وهي بعيدة عن حاجز الجيش في القصر ولا اصابات في صفوف العسكريين".
وعملت عناصر الدفاع المدني على اخماد خزانات الوقود والغاز المتفجرة.
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