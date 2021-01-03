خطوات التسجيل في نظام نور لولي أمر جديد 1443 تسجيل طالب مستجد في الصف الأول

ننشر خطوات التسجيل في نظام نور لولي الأمر 1443 لتسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1443هـ، وذلك بعد أن أصدرت وزارة التعليم عام التعميم الخاص بمواعيد تسجيل طلاب مستجدين بالصف الأول أو الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات الجدد في الصف الأول الابتدائي 1443هـ عبر نظام نور المركزي.

فنظراً لأهمية الاستعداد المبكر والتهيئة لتسجيل الطلاب والطالبات بالمرحلة الابتدائية للعام الدراسي القادم الذي من المقرر وفقاً للخطة الزمنية الخاصة بالتقويم الدراسي الجديد أن يبدأ يوم الأحد بتاريخ 29 أغسطس 2021م الموافق لتاريخ 21 محرم 1443هـ، فقد أصدرت الوزارة التعميم الخاص بتنظيم التسجيل في نظام نور للطلاب المستجدين من حساب ولي الأمر الخاص، ومن خلال ثقفني نوفر رابط دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية فقط.

خطوات التسجيل في نظام نور 1443

يتم تسجيل طالب جديد في الصف الأول الابتدائي عن طريق حساب نظام نور لولي الأمر أو من خلال رابط التسجيل الموجود في حساب نظام نور لقائد المدرسة، حيث يمنح النظام لولي الأمر إمكانية تسجيل الأبناء في أول ابتدائي من خلال النظام التعليمي الإلكتروني “نور”، للالتحاق بالعام الدراسي الجديد.

وقد تم منح صلاحية التسجيل الإلكتروني لولي الأمر من أجل التيسير عليهم عند إلحاق أبنائهم بالصف الأول الابتدائي، حيث يتيح برنامج نور لولي الأمر إمكانية تسجيل الطلاب المستجدين من خلال الدخول إلى نظام نور المركزي باسم المستخدم وكلمة السر أو البيانات الشخصية التي يتم الحصول عليها من المدرسة أو من النظام عن طريق اتباع عدداً من الخطوات اليسيرة، ويتم من خلال حساب نظام نور ولي الأمر إمكانية تسجيل الفئات التالية:

تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين ممن لديهم سجلاً مدنياً.

تسجيل الطلاب السعوديين ممن يحملون إقامة نظامية.

تسجيل الطلاب والطالبات من أم سعودية وأب غير سعودي.

خطوات تسجيل ولي أمر جديد في نظام نور

يتم تسجيل دخول ولي الأمر في برنامج نور الموحد من خلال الدخول إلى الحساب الخاص بولي الأمر في حال كان له حساباً مسبقاً مسجلاً به طلاب أو أبناء آخرين، وعند الدخول إلى الحاسب الخاص به، سيجد الصفحة الرئيسية بها بيانات الطلاب المسجلين في النظام وفي القائمة الرئيسية الخيار الخاص بـ “تسجيل الأبناء”.

أما في حال عدم وجود حساباً في النظام الموحد لولي الأمر، فهنا يتم التسجيل لولي أمر من خلال اتباع خطوات التسجيل في نظام نور لولي الأمر التي تبدأ بالدخول إلى نظام نور 1442، ثم تعبئة البيانات المطلوبة، ويمكنكم التعرف على الخطوات من خلال التالي:

فتح نظام نور التعليمي باسم المستخدم وكلمة السر.

النقر على “رابط التسجيل لولي أمر جديد”.

تعبئة السجل المدني لولي الأمر، ويتم تكراره في الاسم المقترح، وهنا يُفضل ترك اسم المستخدم برقم السجل كما هو حتى لا يتم نسيانه من قبل ولي الأمر.

تعبئة بيانات الطالب (رقم الهوية أو رخصة الإقامة للطالب أو الطالبة).

اختيار صلة القرابة بالطالب أو الطالبة.

إدخال تاريخ الميلادي بالهجري أو بالميلادي، ثم النقر على “تدقيق”.

سيتم الانتقال إلى شاشة تسجيل بيانات ولي الأمر وليس الطالب، قم بتعبئة البيانات الآتية (الجنسية – البيانات الشخصية لولي الأمر وجنسه – رقم الهاتف الجوال)، ويجب الاحتفاظ باسم المستخدم لكي يتمكن ولي الأمر من الدخول إلى نظام نور المركزي، ثم النقر على “حفظ”.

ويمكنكم التعرف على شرح الخطوات من خلال الجوال بشكل تفصيلي من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

رابط نظام نور برقم الهوية فقط

أعلنت وزارة التعليم عام عن تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط أو موقع نور بالسجل المدني لولي الأمر وبدون رقم سري لاستخراج شهادات الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1442هـ، وقد قمنا بتوفير رابط دخول نظام نور باسم المستخدم وكلمة السر، بالإضافة إلى الرابط الرسمي لدخول موقع نور نتائج الطلاب بالهوية فقط “إشعارات درجات الطلاب” من خلال التالي:

رابط نظام نور المركزي (noor.moe.gov.sa). رابط نظام نور بالهوية فقط (noorresults.moe.gov.sa)

تسجيل ولي الأمر بنجاح في نظام نور

بعد اتباع الخطوات السابقة لتسجيل ولي أمر جديد في النظام التعليمي نور، سيتم التنبيه بأن عملية تسجيل المستخدم قد تمت بنجاح، ويجب على المستخدم الاحتفاظ باسم المستخدم لكي يتمكن من دخول نظام نور، وسيتم إرسال كلمة السر إلى الجهاز الخاص بك (الجوال – البريد الإلكتروني).

ويجب إكمال عملية التسجيل بالدخول إلى النظام عن طريق اسم المستخدم وكلمة السر المرسلة للمستخدم، أما في حال عدم وصول كلمة السر إلى الجوال الخاص بالمستخدم خلال مدة ساعة، فيتم طلبها مرة أخرى عن طريق رابط “هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم” الموجود بالصفحة الرئيسية لنظام نور.

ويتم النقر على زر “عودة” لفتح صفحة نظام نور الرئيسية لتعبئة اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق المكون من أربعة أرقام ثم “تسجيل الدخول”، وبهذا يكون ولي الأمر قد أنشأ حساباً جديداً في نظام نور لتسجيل الأبناء ومتابعتهم دراسياً من خلال الحساب.