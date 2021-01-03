ميلان يستعيد صدارة الكالتشو بالفوز على مضيفه بنفينتو

أحرز ميلان هدفا في كل شوط ليفوز بعشرة لاعبين، 2-صفر على مضيفه بنفينتو ويستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأحد.
وكان جاره إنتر ميلانو سحق ضيفه كروتوني 6-2 ليعتلي القمة، في وقت سابق من اليوم، لكن ميلان تقدم مبكرا بركلة جزاء عبر فرانك كيسيفي الدقيقة 15.
وزادت مهمة ميلان صعوبة بطرد ساندرو تونالي في الدقيقة 33 بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.
وأشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعب الوسط بعد عرقلة خطيرة، لكنه تراجع عن قراره ليطرد تونالي عقب مشاهدة اللعبة في شاشة خارج الملعب.
وجعل رفائيل لياو النتيجة 2-صفر بعد أربع دقائق من الشوط الثاني وأهدر بنفينتو ركلة جزاء.
وحافظ ميلان على سجله الخالي من الهزيمة ورفع رصيده إلى 37 نقطة من 15 مباراة متقدما بنقطة واحدة على إنتر، فيما بقي بنفينتو في المركز العاشر.
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