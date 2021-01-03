فاوتشى يرد على اتهامات ترامب : أرقام وفيات كورونا حقيقية

جدة - نرمين السيد - رد مدير المعهد الأمريكى للأمراض المعدية أنتونى فاوتشى على اتهامات الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب بشأن التشكيك فى صحة إحصاءات فيروس كورونا فى أمريكا، نافياً معلومة تضخيم أعداد وفيات فيروس كورونا فى البلاد.





وقال فاوتشى إن "الوفيات حقيقية" مشيرا إلى أن المستشفيات المكتظة والعاملين المنهكين فى القطاع الطبى "ليسوا أخبارا كاذبة بل حقيقة"، حسبما نقلت قناة "الحدث".

كما دافع فاوتشى وجيروم آدمز، كبير الجراحين الأميركيين الذى ظهر على شبكة "سى.إن.إن" فى برنامج "حالة الاتحاد"، عن دقة بيانات فيروس كورونا التى تنشرها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بعد أن شكك ترمب فى النهج الذى تتبعه المراكز.

بدوره، قال آدمز "من منظور الصحة العامة، لا أرى ما يدعو للتشكيك فى هذه البيانات وأعتقد أنه يتعين على الناس الانتباه بشدة إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بالوفيات.. بل بدخول المستشفيات والطاقة الاستيعابية".

وفى وقت سابق اليوم الأحد، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الأرقام القياسية لحالات الإصابة بمرض "كوفيد 19" الجديدة، والتى بلغت نحو 300 ألف حالة فى الـ24 ساعة الماضية، مبالغ فيها بسبب طريقة مراكز السيطرة على الأمراض فى العد.

وكتب ترامب على "تويتر" بعد صدور البيانات: "عدد حالات الإصابة والوفيات بفيروس الصين مبالغ فيه كثيرا فى الولايات المتحدة بسبب طريقة مراكز السيطرة على الأمراض السخيفة فى التحديد مقارنة بالدول الأخرى، التى يسجل الكثير منها، عن قصد، بشكل غير دقيق ومنخفض للغاية".