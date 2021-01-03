فرنسا تسجل 116 وفاة 12489 إصابة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 116 وفاة و12489 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة. وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 65037، فيما إجمالي عدد الإصابات بلغ 2665728.

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