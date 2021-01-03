الولايات المتحدة تسجل أكثر من 284 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة 

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسجل أكثر من 284 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم.

وكانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قالت اليوم الأحد، إن وفيات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة وصلت إلى 349246 في المجمل، بزيادة 2321 وفاة عن الإحصاء السابق.

وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 20 مليونا و346372 بعد تسجيل 284554 حالة جديدة، ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

وفى وقت سابق قال عدد من العلماء والخبراء إنه من المرجح أن تكون الجولة التالية من التطعيمات في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر صعوبة من الأولى، التي تم فيها تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في دور الرعاية، وتوقع العلماء أن تكون المرحلة الثانية من التطعيمات "أكثر بشاعة وفوضوية"، ويواجه تحديات كبيرة، وفقًا لموقع "إنسايدر".

وأوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية بأن تعطي الأولوية للعاملين الأساسيين في الخطوط الأمامية والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا أو أكثر في المرحلة التالية من التطعيمات وهذه الفئة أكبر بكثير من الفئة السابقة، حيث يقدر عدد سكانها بـ 49 مليون شخص في حين بلغ عدد المجموعات الأولية 24 مليون شخص فقط علاوة على ذلك، قد يكون من الصعب تحديد حالة "العامل الأساسي" وقد تختلف حسب الولاية.