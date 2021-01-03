مقتل قس وإصابة شخصين في إطلاق نار عند كنيسة في تكساس 

قال حاكم ولاية تكساس الأمريكية، جريج أبوت، إن شخصا قتل وأصيب آخران، اليوم الأحد، في إطلاق نار عند كنيسة في تكساس، لافتا إلى احتجاز مشتبه به.

وعبر أبوت في بيان نقلته وكالة "رويترز"، عن مواساته لعائلات القتيل والمصابين في الحادث عند كنيسة ستارفيل، وقال إن الولاية ستعمل على ضمان تحقيق العدالة.

فيما نقلت شبكة "إن بي سي" عن حاكم الولاية قوله إن الشخص الذي قُتل هو قس، فيما أصيب شخصان على الأقل. وقع إطلاق النار صباح اليوم في كنيسة ستارفيل الميثودية في ستارفيل، على بعد حوالي 100 ميل شرق دالاس.

وقال لاري سميث، قائد شرطة مقاطعة سميث، إن المشتبه به المحتجز، كان يفر من الشرطة بعد حادث ليلة السبت وتسلل إلى الكنيسة للاختباء.

وجد قس في الكنيسة الرجل مختبئا في حمام حوالي الساعة 9:21 صباحا عندما دخل هو وزوجته وعدد من الأشخاص الآخرين إلى الكنيسة صباح الأحد. وفر المشتبه به لكنه عاد إلى الكنيسة وسط مطاردة من قبل السلطات في الصباح الباكر.

وقال سميث: "بدأ في القدوم نحو الباب الأمامي، ثم استدار واندفع نحو القس وتمكن من نزع سلاح القس، على ما يبدو في هذا الوقت. لقد استخدم سلاح القس الناري، هو الذي استخدمه. مات القس في هذا الوقت".

وأوضح قائد الشرطة أن شخصا آخر كان يعالج من إصابته بطلق ناري وأن حالته غير معروفة. كان شخص ما يعالج أيضا فيما يتعلق بسقوطه أثناء الحادث.

تم العثور على المشتبه به بعد أن سرق سيارة القس للفرار من مكان الحادث وتم القبض عليه في مقاطعة هاريسون، مصابا بعيار ناري في يده، على الرغم من أنه لم يتضح وقت إطلاق النار عليه، بحسب سميث.