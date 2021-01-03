إجراءات وقائية جديدة.. إخضاع جميع القادمين لفحص PCR في مطار الكويت

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي أنه بناء على تعليمات السلطات الصحية سيتم إجراء فحص PCR من قبل الطواقم الطبية المتواجدة في مطار الكويت الدولي على كافة الركاب القادمين لدولة الكويت.
ويأتي هذا الإجراء بناء على تعليمات السلطات الصحية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من السلالة الجديدة من فيروس كورونا، وذلك وفقا لما نشرته صجيفة الوطن الكويتية.
من ناحية أخرى، أصدرت الإدارة تعميمًا إلى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، بتعليق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى المملكة المتحدة ابتداءً من الأربعاء المقبل في تمام الساعة 4 فجرًا مؤقتا وحتى إشعار آخر.
وكانت الادارة العامة للطيران المدني، أعلنت تشغيل رحلات إضافية من الدول التي يتواجد فيها مواطنون عالقون بعد استئناف الرحلات التجارية اعتبارًا من يوم أمس السبت، بغية تسهيل عودة المسافرين في هذه الظروف الاستثنائية.
وكانت الإدارة العامة للطيران المدني أعلنت في نهاية ديسمبر الماضي إضافة بريطانيا إلى قائمة الدول الممنوع دخول القادمين منها إلى الكويت، وتصنيفها ضمن الدول العالية الخطورة، وذلك بناءً على تعليمات السلطات الصحية، وبعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا فيه.
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