فضيحة مدوية لـ ترامب.. تسريب مكالمة هاتفية يطالب فيها مسئولا بتزوير الانتخابات.. شاهد

فجرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، مفاجأة من العيار الثقيل فضحت فيها الرئيس دونالد ترامب من خلال مكالمة هاتفية مسربة له يطالب فيها سكرتير ولاية جورجيا بقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وحذر ترامب في التسجيل الهاتفي من تبعات جنائية إذا لم يتجاوب مع مزاعمه بشأن حدوث تزوير في انتخابات الولاية.
كما طلب الرئيس من سكرتير ولاية جورجيا، براد رافنسبيرجر، في المكالمة العثور على نحو 12 ألف صوت لتجاوز الفجوة مع الرئيس المنتخب جو بايدن وقلب النتيجة.
وطيلة المكالمة رفض رافنسبيرجر موقف ترامب، موضحا أن الرئيس يعتمد على نظريات المؤامرة المزيفة وأن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بـ11779 صوتًا في جورجيا كان عادلًا ودقيقًا.
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