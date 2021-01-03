بريطانيا تسجل 54990 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم

سجلت المملكة المتحدة 54990 حالة إصابة بكورونا كوفيد -19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، بانخفاض عن 57725 في اليوم السابق، وفقًا للأرقام الحكومية.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة في البلاد إلى 2654.779.

وفي الوقت نفسه ، فإن 454 حالة وفاة إضافية ، ارتفاعًا من 445 يوم السبت ، تشير إلى أن العدد الإجمالي للقتلى بلغ 75.024.

ولا تحتفظ السلطات الصحية في المملكة المتحدة بإحصاء حالات التعافي ، مما يترك عدد الحالات النشطة في البلاد غير معروف.

وربما كانت المملكة المتحدة هي أصل سلالة جديدة من فيروس كورونا يُعتقد أنها مُعدية بنسبة 70٪ أكثر من سابقتها وربما تقود الموجة الجديدة من عمليات النقل.

ويخضع جزء كبير من المملكة المتحدة لأشد مستويات الإغلاق صرامة مع إلغاء موسم الأعياد فعليًا العام الجاري.