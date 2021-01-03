نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبرص تسجل 12 إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة القبرصية، اليوم الأحد، تسجيل 12 إصابة بفيروس كورونا المتحور لأشخاص قادمين من بريطانيا.

وقالت الصحة القبرصية في بيان: إنه من بين 19 حالة إصابة بـCOVID-19 تم تسجيلها من بين القادمين من المملكة المتحدة في الفترة من 6 إلى 20 ديسمبر، وجدنا منهم 12 حالة مصابة بالسلالة الجديدة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

يذكر أن كورونا المتحور، الذي انتشر سريعا في جميع أنحاء العالم، تم إكتشافه لأول مرة في بريطانيا وهو أكثر قابلية للانتقال من البديل الأصلي للفيروس الذي تم تحديده لأول مرة في الصين قبل عام.