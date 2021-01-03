موعد صرف حساب المواطن الدفعة 38 عن شهر يناير 2021

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 38، يتسأل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدفعة الجديدة 38 من برنامج حساب المواطن، حيث ينتظر الجميع الدفعة بفارغ الصبر شهرياً لمساعدتهم على المعيشة والتغلب على مطالب الحياة المستمرة، وكان هذا الهدف الحقيقي من انطلاق برنامج حساب المواطن في عام 2017 لتوفير مستوى معيشة كريم لأصحاب الدخل المنخفض، وسوف نطلعكم متابعينا الكرام لموقع ثقفني موعد صرف الدفعة 38 برنامج حساب المواطن.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 38

منذ انطلاق برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية تم تحديد اليوم العاشر من كل شهر ميلادي لصرف المبالغ المستحقة لكل مواطن من أصحاب الدخل المنخفض، وعليه سيتم صرف الدفعة 38 عن شهر يناير يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021، على أن يتم إيداع المبالغ المستحقة لكل مواطن في الحساب البنكي الخاص به ويتم إرسال رسالة نصية له عبر الهاتف المحمول تؤكد له إيداع المبلغ.

برنامج حساب المواطن

يعتبر برنامج حساب المواطن واحد من أهم برامج الدعم المالي التي وفرتها الحكومة السعودية للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض، وهذا لمساعدتهم على المعيشة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها المملكة نتيجة سوء الوضع الاقتصادي بالمملكة، وهو من المساعدات التي تصرف شهرياً دون توقف لرفع المعاناة على المواطن.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية باستمرار ولا يغيب عنها أكثر من 90 يوماً في السنة.

أن لا يكون هناك أي سجلات تجارية باسمه.

لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً.

أن يكون المتقدم من أصحاب الدخل المنخفض والمطلقات والأرامل وأصحاب الإعاقات.

شروط الحصول على حساب المواطن