المرصد السوري: تركيا تنشئ قاعدة عسكرية في عين عيسى

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات التركية تعمد إلى إنشاء قاعدة عسكرية جديدة لها مقابل بلدة عين عيسى الواقعة بريف الرقة الشمالي والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، فيما تستمر الفصائل المدعومة من تركيا في خوض اشتباكات عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية في محيط البلدة.

ووفقا للمرصد، جددت القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفهما البري لمواقع في ريف ناحية عين عيسى، حيث استهدفت محاور قرية معلق ومخيم الخالدية في ريف البلدة ، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد رصد الاثنين اندلاع اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أُخرى على المحاور الغربية لناحية عين عيسى شمالي الرقة، في محاولة للفصائل التقدم على قريتي هوشان وخالدية، وسط قصف مدفعي تركي مكثف يطال المنطقة محاور الاشتباك، وطريق الإم فور M4 شمالي الرقة.

كما شهد ريف منبج الغربي قصفا متبادلا بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات مجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية.

من جهة أخرى، أكد المرصد أيضا عودة طريق الحسكة – حلب الدولي إلى العمل من جديد، حيث جرى مرور قوافل مدنية وتجارية من عين عيسى نحو تل تمر بريف الحسكة، بمرافقة دوريات روسية.

يذكر أن الطريق جرى إغلاقه منذ بداية التصعيد في نوفمبر الفائت من العام المنصرم، وافتتح لمدة يوم واحد بتاريخ 20 ديسمبر الفائت، قبل أن يتم إغلاقه من قبل الروس مرة أخرى على خلفية استمرار التصعيد.