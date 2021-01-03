جدة - نرمين السيد - وذكرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى أن اشتباكات على طريق أثريا السلمية أعقبت استهداف حافلة الركاب. وأضافت أن عددا من الأشخاص جرحوا فى الاستهداف، وأن طواقم الإسعاف تحاول إخلاء المصابين. يذكر أن حافلة تقل أفرادا من الجيش السورى تعرضت لاستهداف قبل أيام ما أدى لمقتل 25 شخصا، فى الهجوم الذى تبناه تنظيم "داعش".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 6 مدنيين باعتداء إرهابى على حافلة فى ريف حماة بسوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.