جونسون : لدينا الفرصة لتوسيع آفاقنا بعد خروجنا من الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وفى أول مقابلة تلفزيونية له منذ نهاية فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى مع قناة "بى بى سى" البريطانية، حث جونسون الشركات البريطانية على "التفكير عالميا والتفكير بشكل أكبر" بشأن آفاق التجارة.. معربا عن إصراره على أن "مبالغ كبيرة من المال" تعود إلى المملكة المتحدة الآن حيث لم تعد الدولة تساهم فى ميزانية بروكسل، حسبما ذكرت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

وأصر على أنه يخطط للبقاء فى وظيفته بعد إعطاء الأولوية القصوى له وهى إنهاء موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وتحدث جونسون حول فوائد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى برنامج "أندرو مار" على قناة "بى بى سى" اليوم الأحد، وقال "لدينا فرصة هائلة لتوسيع آفاقنا والتفكير بشكل عالمى ومتسع".

وبعد الضغط عليه لتوضيح كيف سيستفيد الناخبون فى المجتمعات الصغيرة خارج لندن والمدن الكبرى الأخرى من مغادرة الاتحاد الأوروبي، أجاب رئيس الوزراء "على سبيل المثال، لقد حصلوا بالفعل على مبالغ كبيرة من المال تعود إلى هذا البلد باعتباره خرج من الاتحاد الأوروبى".

وقال جونسون "لدينا سيطرة على حدودنا، وقد تم بالفعل إنشاء نظام هجرة قائم على النقاط. بعد ذلك عندما يتعلق الأمر بمناطق فى البلاد تشعر أنها قد تركت وراء الركب، فإن أحد الأشياء التى يمكنك القيام بها على سبيل المثال عدم التحدث عن أى شيء أكثر من التغييرات التنظيمية التى يمكنك إجراؤها".

وأضاف "يمكنك استخدام الأنظمة الضريبية والإعانات للدفع نحو مزيد من الاستثمار".

وتابع "نمر بفترة صعبة للغاية كدولة، لكننى أعتقد حقا أنه يجب على الناس التركيز على الحقيقة المذهلة أن هذا البلد قد ابتكر لقاحا يبقى فى درجة حرارة الغرفة يمكن استخدامه فى جميع أنحاء العالم. لدينا الآن حريات لم نتمتع بها منذ 50 عاما وهناك الكثير من الأسباب لتكون إيجابيا للغاية بشأن هذا العام الجديد".