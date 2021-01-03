بعد ساعتين.. القبض على رجل تسلل إلى مقر إقامة إمبراطور اليابان

ألقت الشرطة اليابانية القبض على رجل تسلل خلسة إلى مقر إمبارطور اليابان ناروهيتو في طوكيو، بعدما قضى نحو ساعتين بداخله.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" نقلا عن وسائل إعلام يابانية، أن الرجل دخل بطريقة غير قانونية مقر إقامة الإمبراطور الواقع في منطقة أكاساكا في وسط طوكيو.

وقالت إن الرجل البالغ 28 عاما دخل ذلك القصر عبر بيت ضيافة مجاور، حيث أمضى نحو ساعتين قبل اكتشاف وجوده.

وبحسب الوكالة، أوقف الحرس الإمبراطوري الرجل بعد ساعتين قرب منزل الأميرة يوريكو صاحبة الـ97 عاما، وعمة إمبراطور اليابان.

وبشأن التفاصيل، تقول محطة "فوجي" اليابانية، إن الرجل مرّ عبر المدخل الرئيسي لبيت الضيافة الذي لم تكن توجد حوله حراسة.

وقالت التقارير إن الرجل أبلغ الشرطة بأنه كان يريد مقابلة أفراد من العائلة الإمبراطورية.

ولم تشر التقارير إلى ما إذا كان الرجل تمكن بالفعل من التواصل مع أفراد من العائلة، لكن الإعلام الياباني أكد عدم إصابة أي ضخص في الحادث.

يذكر أن الإمبراطور ناروهيتو تسلم العرش بعد تنحي والده أكيهيتو في نهاية إبريل 2019.

وحاول متسللون أكثر من مرة، الدخول إلى القصر الإمبراطوري، ففي مايو الماضي أوقف رجل لدخوله حدائق المجمع الواقع في طوكيو بعدما اجتاز الخندق المائي المحيط به سباحة، ثم تسلق سوره.

وقبلها في 2013، أعلنت الشرطة إيقاف سائحين بريطانيين بملابسهما الداخلية بعدما اجتازا الخندق المائي سباحة للوصول إلى السور.