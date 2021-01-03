ترامب يشارك في مظاهرة ضد فوز بايدن

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إنه سيشارك في الاحتجاجات المقرر لها يوم 6 يناير الجاري، في الوقت الذي يعتزم فيه الكونجرس التصويت على فوز السياسي الديمقراطي جو بايدن كرئيس منتخب.

وشجع ترامب أنصاره على المشاركة في الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية، قائلا إنه سيكون هناك، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

ولا يزال ترامب يرفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، رغم تصويت المجمع الانتخابي رسميا لصالح فوز بايدن.

وأعلن 12 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأمريكي رفضهم مصادقة الكونجرس في 6 يناير الجاري، على نتائج انتخابات الرئاسة.

ومن المقرر أن يجتمع الكونجرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ، في السادس من يناير الجاري، لإقرار نتائج تصويت المجمع الانتخابي، ويمكن للمشاركين معارضة نتائج التصويت في ولايات معينة.