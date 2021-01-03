النيجر.. 100 قتيل بهجمات على قريتين عند حدود مالي

أكد رئيس وزراء النيجر بريجي رافيني سقوط مئة قتيل جراء هجمات تعرضت لها أمس السبت قريتان قرب حدود مالي.

وسبق أن أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أمنية بأن 70 مدنيا على الأقل راحوا ضحية الهجمات المتزامنة، التي شنها مسلحون يشتبه في أنهم إسلاميون على قريتي تشومبانغو وزارومداريه.

من جانبه، قال منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن تلك الهجمات "وحشية" لكنها لن توقف سعي الاتحاد الأوروبي نحو إنهاء التحول الديمقراطي بالبلاد ومواجهة الإرهاب.

وكانت النيجر قد أعلنت في وقت سابق السبت أن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، التي جرت في 27 ديسمبر الماضي، لم تسفر عن فوز أي من المرشحين بنسبة تفوق 50 بالمائة المطلوبة.

وأكدت الحكومة أنه سيتم تنظيم دور ثان بين مرشح الحزب الحاكم محمد بازوم الذي حصل على 39.33 بالمائة من الأصوات، ومرشح المعارضة محمد عثمان عثمان الذي حصل على 16.99 من أصوات الناخبين.