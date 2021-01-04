برقم الهوية يمكن الاستعلام عن فواتير موبايلي

الاستعلام عن فواتير موبايلي، يحتاج المشتركين في خدمة موبايلي للاتصالات إلى التعرف على قيمة الفواتير المطلوب سدادها كل فترة، لذلك قامت شركة موبايلي بتوفير طريقة سهلة وبسيطة من خلال استخدام رقم الهوية وهي خدمة مجانية يمكن استخدامها من خلال موقع شركة موبايلي الرسمي الإلكتروني.

شركة موبايلي للاتصالات

تعتبر شركة موبايلي من أشهر شركات الاتصالات في السعودية وهي تحتل المركز الثاني في أفضل شركات الاتصالات السعودية، وبدءت في عام 2004 في تنفيذ شبكات الجوال، وفي عام 2005 كان عام إطلاقها لخدماتها الأولى وحتى الآن تسعى الشركة لتقديم الأفضل للعملاء ولجذب المزيد من العملاء، من خلال توفير باقة من أجمل وأفضل العروض، لذلك وصل عدد المشاركين بشركة موبايلي لأكثر من مليون مشترك في الأشهر الأولى من إنطلاق الشركة، وظلت تقدم أفضل ما لديها حتى أصبح ذات المكانة المرموقة حتى الآن.

كيفية الاستعلام عن فواتير موبايلي

لكي يتم سداد الفواتير لشركة موبايلي يجب التعرف على قيمتها الأول، لذلك قامت شركة موبايلي توفير خدمة بسيطة وسهلة للتعرف على فواتير شركة موبايلي من خلال موقع الشركة واتباع التالي:

يجب الذهاب للصفحة الخاصة بفواتير المستحقة على موقع شركة موبايلي ومن ثم يطلب الموقع تحديد نوع الهوية هل هوية إقامة أم هوية وطنية، وكتابة رقم الهوية بعد ذلك. ويجب إعادة كتابة رقم الهوية من جديد.

ومن ثم تسجيل رقم التواصل الذي يعمل. كتابة رقم التحقق المطلوب، وبعدها الضغط على أنا لست روبوت. وفي النهاية يتم النقر على تبويب إرسال.

طريقة تقديم الشكوى لشركة موبايلي

تؤمن الشركة بأن للعميل الحق في إبداء رأيه ومقترحاته للشركة، لذلك تم توفير خدمة لتلقي الشكاوي والمقترحات وتحتاج اتباع الخطوات التالية: