بحرية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن زوارق الاحتلال فتحت نيران رشاشاتها وقذائفها المضيئة تجاه قوارب الصيد، ما دفع الصيادين إلى التراجع باتجاه الشاطيء. وفى سياق آخر، قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، لوكالة "وفا"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى أغلقت مساء اليوم حاجز حوارة العسكرى جنوب نابلس، ومنعت المركبات الفلسطينية من المرور بكلا الاتجاهين، فيما تجمع عشرات المستوطنين على شارع نابلس قلقيلية.

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