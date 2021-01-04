بعد تسجيل 284 ألف إصابة في يوم.. 8 أسباب وراء كارثة كورونا في أمريكا

تشهد الولايات المتحدة يوميًا رقمًا قياسيًا جديدا في أعداد الإصابات، حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث سجلت الولايات المتحدة أكثر من 284 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، وهو أعلى رقم تسجله الولايات المتحدة منذ تفشي الفيروس.

في تقرير لهان أفردت مجلة "فوربس" الأمريكية 8 أسباب جعلت الوضع الوبائي لفيروس كورونا في الولايات المتحدة بهذا الجموح، مؤكدة أن الوضع قد يزداد سوءًا في أواخر الخريف والشتاء.

- انخفاض الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة

كما أشارت عدة تقارير، يبدو أن انتقال فيروس كورونا يزداد مع انخفاض الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة. قد يرجع ذلك إلى أن انخفاض الرطوبة النسبية وانخفاض بخار الماء في الهواء قد يؤديان إلى ظهور قطرات تنفسية أصغر وأخف وزنًا تحتوي على تركيزات أعلى من الفيروسات ويمكن أن تتدلى في الهواء لفترة أطول. قد يكون الفيروس قادرًا على البقاء لفترة أطول في درجات الحرارة المنخفضة أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، قد لا يكون الأمر متماثلًا تمامًا عندما تنخفض درجة الحرارة والرطوبة. قد تضعف أنظمة دفاع جسمك. على سبيل المثال، قد لا تعمل تلك الشعيرات الدقيقة، والمخاط، والخلايا التي تبطن الجهاز التنفسي والتي من المفترض أن تزيل الشوائب من الجهاز التنفسي بشكل فعال.

- إعادة فتح الأعمال التجارية والمدارس

بالنظر إلى أنه كان من المتوقع أن يزداد انتقال فيروس كورونا في أواخر الخريف والشتاء، كانت المنظمات بحاجة إلى أن تكون أكثر استباقية بشأن تصعيد تدابير الوقاية والسيطرة مما كان يتم القيام به في الأشهر الأكثر دفئًا. كان من المفترض أن يكون الموضوع ذلك في أوائل الخريف.

هذا لا يعني أن عمليات الإغلاق كانت الحل. بل دراسة شرائح المجتمع والمناطق الأكثر احتمالية لتصبح بؤراء للتفشي وموازنة ذلك مع عدد ساعات العمل أو ما يتناسب مع ذلك من تدابير حسب درجة شدتها.

كانت جميع المؤسسات مثل الشركات والمدارس بحاجة إلى طبقات متعددة من الحماية ل تحاول التغطية على نفسك في الطقس المتجمد مرتديًا جوارب شبكية فقط أو قميصًا مصنوعًا من مادة شبكة صيد السمك؟ لا ، الحل هو وضع الملابس فوق بعضها البعض لتوفير الحماية الكافية لنفسك. وبالمثل ، تحتاج الشركات والمدارس إلى ما هو أكثر بكثير من مجرد التباعد الجسدي أو غسل اليدين ، ليس فقط داخل حدودهم ولكن في المجتمع المحيط أيضًا. ومع ذلك ، فإن هذا لم يحدث في جميع أنحاء البلاد. إعادة الفتح مع وجود عدد كبير جدًا من الثغرات يمكن أن يترك لك الكثير من المتاعب الكبرى.

- التحول من التجمعات الخارجية إلى الداخلية

مع زيادة برودة درجات الحرارة بدأت التجمعات التي كانت تقام في حدائق المنازل والحدائق العامة تلقائيا تقام داخل المنازل الدافعة المحكمة الإغلاق. كانت التجمعات التي تقام خارج المنازل تتيح إمكانية أكبر للتهوية والتباعد الجسدي، ومع تحولها ومع برودة الجو، تضاعفت فرص انتقال العدوى.

- الأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى

ربما لم تصل الإنفلونزا وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى بكامل قوتها بعد. لكن على الأمريكيين أن يترقبوا. ويحصلوا على لقاح الأنفلونزا.

- تراخي الناس في اتخاذ الاحتياطات

نعم ، تغيير السلوك صعب. قد يكون حمل الأشخاص على القيام بأشياء بسيطة بشكل مختلف لمدة دقيقة واحدة أمرًا صعبًا، ناهيك عن شهور. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفيروس مجهري ولا يمكن رؤيته بسهولة كل يوم. قد تكون الأمور مختلفة إذا كان الفيروس يبلغ ارتفاعه عشرة أقدام ويحمل سيفًا، سيكون هذا أكثر تهديدًا ويبقي الناس في حالة تأهب أكبر. لكن هذا الفيروس أكثر دقة وبالتبعية أكثر مراوغة. يمكن أن يقتل ويسبب المعاناة ولكنه يسمح لعدد كافٍ من الناس بالهروب بأعراض خفيفة أو بدون أعراض حتى يتمكن من الاستمرار في الانتشار دون قيود.

بعد كل شيء، تقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أكثر من 50٪ من حالات انتقال فيروس كورونا تحدث من أشخاص لا يدركون حتى أنهم مصابون. يلعب التعب الوبائي دورًا أيضًا. لقد سئم الناس من سماع أخبار الوباء والحفاظ على الاحتياطات.

- حملات التضليل

ما نوع المعلومات المشكوك فيها التي لا تزال تنتشر حول الوباء؟ حسنًا ، يمكنك القول أن هناك أطلسًا لهم. على سبيل المثال ، في تغريدة حذفها منذ ذلك الحين ، اقترح سكوت أطلس ، طبيب الأشعة العصبية وليس خبيرًا في الأمراض المعدية أو الأوبئة ، أنه يجب على الناس "الانتفاض" ضد تدابير الوقاية من فيروس كورونا. التدابير التي يجاهد خبراء الصحة للترويج لها حتى يتجاوب الناس معها ويأخذون بالنصيحة.

من المؤكد أن أطلس لم يكن الشخص الوحيد (أو الروبوت) الذي حث الناس على عدم التعاون مع تدابير مكافحة فيروس كورونا. في الواقع، دافع البعض عن استراتيجية "السماح للفيروس بالانتشار" ، والمعروفة باسم استراتيجية "لا تفعل شيئًا". بعض جوانب وبائيات الأمراض المعدية واضحة جدًا. إذا لم تفعل شيئًا حيال الفيروس المعدي ، فسيستمر الفيروس في الانتشار. وبالفعل انتشر، وانتشر.

- عدم وجود خطة وطنية منسقة

هذه لا تزال مشكلة كبيرة. إن ترك كل ولاية تقرر ما يجب القيام به يمكن أن يكون مثل إخبار مدرب كرة قدم لفريق خلال المباراة ، "نعم، ليس لدينا أي خطة لعب أو ملابس أو أحذية لذا ، فقط افعل ما تريد القيام به. بالمناسبة، سيتثدم الفريق المنافس بطريقة سحرية. تأكد من منح الفضل للمدرب إذا حدث شيء جيد. لا يتعرف الفيروس على الحدود القومية أو الخاصة بالولاية أو البلدية. في كل مكان ينتشر فيه الفيروس بنشاط في جميع أنحاء البلاد. وتحتاج الحكومة الفيدرالية إلى زيادة الاختبارات ووضع نظام مراقبة وطني نشط لتتبع مكان انتشار الفيروس.

وطالما لم يتم التعامل مع هذه الأشياء السبعة بشكل كامل، سوف تستمر الولايات المتحدة في تسجيل المزيد من الأرقام القياسية للإصابات والوفيات، في الواقع ، هناك عامل آخر ، وهو السفر في العطلات إذا حدث ، يمكن أن يزيد من انتشار الفيروس. قد يبدو هذا كسجل قياسي ، لكن استجابة الولايات المتحدة للوباء كانت مليئة بالثغرات الفادحة.