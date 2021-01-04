سوريا.. مقتل 6 مدنيين في هجوم إرهابي على حافلة بريف حماة

قتل 6 مدنيين خلال هجوم إرهابي على حافلة في ريف محافظة حماة السورية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سانا".
وذكرت الوكالة حافلة ركاب على طريق السلمية الرقة قرب منطقة العذيب تعرضت لاعتداء إرهابي مساء اليوم، ما أدى إلى استشهاد 6 مدنيين تم نقل جثامينهم إلى المستشفى.
وأشارت إلى وجود بعض الخلايا الإرهابية من بقايا تنظيم داعش الإرهابي في عدد من المناطق.
وقالت إن هذه الخلايا تقوم بتنفيذ عمليات إرهابية في المناطق المتاخمة للبادية ولاسيما الطرق والتجمعات السكانية المتفرقة.
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