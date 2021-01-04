إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

أعلن مجلس النواب الأمريكي، مساء اليوم الأحد، أنه صوت لإعادة انتخاب نانسي بيلوسي، رئيسة للمجلس، وفقًا لما أوردته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.
وكان المجلس الجديد قد تولى، صباح اليوم، مهامه في واشنطن الأحد وسط أجواء مشحونة في ظل ترقب حسم هوية الغالبية في مجلس الشيوخ وجلسة يُتوقع أن تكون حافلة الأربعاء، على جدول أعمالها المصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.
وجاء فوز بيلوسي بولاية جديدة رغم تردد بعض الأعضاء في يسار حزبها الديموقراطي.
وفي مجلس الشيوخ الذي بدأ دورته الجديدة أيضًا، ما زالت الغالبية معلّقة بانتظار انتهاء الانتخابات المقررة الثلاثاء في ولاية جورجيا.
ولكي يعود هذا المجلس إلى سيطرة الديموقراطيين، يتعين على مرشحَيهم الفوز بمقعدَي الولاية، في رهان يبدو صعبًا.
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