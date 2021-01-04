موعد راتب الضمان الاجتماعي | كم باقي على الضمان الاجتماعي السعودي 1442

يحتاج عدد كبير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية إلى معرفة موعد راتب الضمان الاجتماعي فهو ينتظره الكثير وتقوم الحكومة السعودية بتوفير موعد محدد من كل شهر لصرف جميع المستحقات للمستفيدين من راتب الضمان الاجتماعي ولذلك يحتاج الجميع إلى معرفة موعد صرف المستحقات الخاصة بهم من كل شهر، ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني موعد راتب الضمان الاجتماعي والأيام المتبقية على موعد صرف الراتب للمواطنين.

سوف يتم صدور راتب الضمان الاجتماعي جمادى الأول 1442 يوم الخميس 1442/06/01هـ الموافق 2021/01/14 م.

موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي جمادى الآخر 1442 يوم الأحد 1442/07/02هـ الموافق 2021/02/14 م.

موعد صرف الضمان الاجتماعي رجب 1442 يوم الأحد 1442/08/01هـ الموافق 2021/03/14 م.

موعد نزول الضمان الاجتماعي شعبان 1442 يوم الثلاثاء 1442/09/01هـ الموافق 2021/04/13 م.

موعد الضمان الاجتماعي رمضان 1442 ينزل الراتب يوم الخميس 1442/10/01هـ الموافق 2021/05/13 م.

متى ينزل راتب الضمان الاجتماعي شوال 1442 ينزل في يوم الخميس 1442/11/01هـ الموافق 2021/06/11 م.

موعد راتب الضمان الاجتماعي شهر ذو القعدة 1442 يوم الأحد 1442/12/01هـ الموافق 2021/07/11 م.

متى ينزل الضمان ذو الحجة 1442 ينزل الراتب يوم الأثنين 1443/01/01هـ الموافق 2021/08/09م.

موعد راتب الضمان الاجتماعي

هذه جميع مواعيد صرف راتب الضمان الاجتماعي طوال أشهر العام الحالي ويمكن للجميع متابعة موعد راتب الضمان الاجتماعي من خلالها وهذه المواعيد يتم تحديدها بناء على مواعيد أيام الأسبوع ولكن إذا وافق موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي يوم الجمعة فإن الراتب سوف يتم صدوره يوم الخميس وإذا كان موعد صرف الراتب يوم السبت فانه يتم صدوره يوم الأحد وذلك لأن يوم الجمعة ويوم السبت هي إجازة رسمية وبالتالي لا يتم صدور الرواتب بها.

شروط الضمان الاجتماعي

يحتاج الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية إلى معرفة شروط استحقاق الضمان الاجتماعي للاستفادة من الرواتب التي يتم صدورها بشكل شهري، وتضع الحكومة السعودية بعض الشروط الهامة التي يلزم توافرها لدي الشخص لكي يتم الموافقة عليه ويصبح من الأشخاص المستحقة والمستفيدة براتب الضمان الاجتماعي ومن أهم هذه الشروط هي:

ان يكون المستفيد ليس لدية ممتلكات خاصة.

أن يكون من المواطنين في السعودية ويحمل الجنسية السعودية.

أن يكون الدخل الخاص بالفرد أو الأسرة يقل عن الحد الادني المحتسب للمعاش.

أن يكون مستوفي جميع متطلبات وزارة الصحة والتعليم والخدمة الاجتماعية.

يمكن للمرأة غير السعودية التي توفر زوجها الاستفادة من راتب الضمان الاجتماعي.

بالنسبة للنساء يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي إذا كان زوجها مسجون ولديها أبناء.

ان تكون السيدة لا تعمل وليس لديها مهنة لكي تستطيع الاستفادة من الراتب الاجتماعي.

بالنسبة للسيدة العزباء إذا كنت مصابة بأمراض أو إعاقة أقعدتها عن العمل يمكنها الاستفادة من الضمان الاجتماعي.

يمكن للسيدة العزباء الحصول على راتب الضمان في حالة عدم وجود عائل لها مثل وجود أب أو أخ.

أن تكون المرأة تحمل الجنسية السعودية الدائمة.

أن يكون طليقها يحمل الجنسية السعودية.

أن يكون راتبها الشهري لا يزيد عن الحد المانع للحصول والاستفادة من الضمان الاجتماعي.

أن تكون السيدة لا تعمل ولا تمتلك وظيفة أو لديها مصدر دخل خاص.

إذا كان عدد أفراد الأسرة 2 يكون الحد الشهري المانع للضمان الاجتماعي 2570 ريال.

بالنسبة للأسرة التي تتكون من 3 أفراد يكون الحد الشهري المانع للمعاش 3140 ريال.

الأسرة التي تتكون من 4 أفراد يكون الحد الشهري المانع للمعاش 3710 ريال.

الأسرة المكونة من 5 أفراد يكون الحد المانع لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي هو 4280 ريال.

الأسرة المكونة من 6 أفراد يكون الحد المانع لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي هو 4840 ريال.

الأسرة التي تتكون من 7 أفراد يكون الحد المانع لاستحقاق المعاش هو 5420 ريال.

الأسرة المكونة من 8 أفراد يكون الحد المانع لها هو 6000 ريال.

الأسرة التي تتكون من 9 أفراد يكون الحد المانع للضمان الاجتماعي لها هو 6560 ريال.

الأسرة التي تتكون من 10 يكون الحد المانع للضمان الاجتماعي هو 7120 ريال.

بالنسبة للأسرة التي تتكون من 11 فرد فإن الحد المانع لها هو 7680 ريال.

بالنسبة للأسرة المكونة من 12 فرد يكون الحد المانع للضمان الاجتماعي لها هو 8260 ريال.

الأسرة المكونة من 13 فرد يكون الحد المانع للضمان الاجتماعي لها هو 8820 ريال.

بالسبة إلى الأسرة التي تتكون من 14 شخص يكون الحد المانع لها هو 9400 ريال.

الأسرة التي تتكون من 15 فرد يكون الحد المانع لها هو 10000 ريال.

شروط الضمان الاجتماعي للمطلقاتالحد المانع للضمان الاجتماعي