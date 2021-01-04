موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الشهري | الاستعلام عن راتب الضمان برقم الهوية

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية عام 1442، حيث يتم شهرياً البحث عن موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي لجميع المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، حيث تتولي الحكومة السعودية صرف رواتب الضمان الاجتماعي لكافة المقيدين لديها وفق شروط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتم صرف راتب الضمان الاجتماعي لبعض الفئات التي تيم تصنيفها من قبل الوزارة علي أنها من الفئات ذات الدخل المنخفض، وتأتي معونة الضمان الاجتماعي كأحد المساهمات والمساعدات الحكومية لهذه الفئات التي ينطبق عليها شروط الصرف، ويتم صرف دعم الضمان الاجتماعي من خلال جدول زمني يتعرف المستفيد من خلاله علي موعد راتب الضمان الاجتماعي شهرياً لجميع المستفيدين المسجلين بالموقع.

فئات لها حق صرف رواتب الضمان الاجتماعي

صرف راتب الضمان الاجتماعي مسموح لعدد من الفئات العمرية التي تحددها وزارة الموارد البشرية، ومن هذه الفئات:

الأفراد الذين وصلوا إلى سن الشيخوخة وذلك من الجنسين رجال ونساء.

الأفراد الذين تتوافر فيهم حالات العجز الدائم أو العجز المؤقت.

الأسرة التي ليس لها عائل يتولى الإنفاق علي الأسرة، سواء المرأة المطلقة وذويها، وكذلك المرأة الأرملة والأفراد الأيتام.

الأفراد من الأسرة المهجورة أو الأسرة المعلّقة بالإضافة إلى أسرة الفرد الغائب أو الشخص المفقود.

يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي لزوجة الفرد المدمن للمخدرات.

قيمة صرف راتب الضمان الاجتماعي

قيمة راتب الضمان الاجتماعي يتم احتسابها وفق عدد أفراد الأسرة، وقد حددت وزارة الموارد البشرية طريقة حساب راتب الضمان الاجتماعي وفق التصنيف التالي:

الفرد المستفيد من راتب الضمان إذا كان فرد واحد، فإنه يقوم بصرف راتب ضمان يصل إلى مبلغ 1000 ريال.

الأسرة التي تتكون من فردين، فإنها تقوم بصرف راتب ضمان يصل إلى مبلغ 1285 ريال.

الأسرة التي تتكون من ثلاثة أفراد، فإنها تقوم بصرف راتب ضمان يصل إلى مبلغ 1570 ريال.

الأسرة التي تتكون من أربعة أفراد، تقوم بصرف راتب ضمان يصل إلى مبلغ 1855 ريال.

الأسرة التي تتكون من خمسة أفراد، فإنها تقوم بصرف راتب ضمان يصل إلى مبلغ 2140 ريال.

الأسرة التي تتكون من ستة أفراد، فإنها تقوم بصرف راتب ضمان يصل إلى مبلغ 2420 ريال.

قانون الضمان الاجتماعي وطريقة حساب راتب الضمان الاجتماعي

يتم حساب راتب الضمان الاجتماعي وفق عدد السنوات التي تم الاندماج والاشتراك بها في مؤسسة الضمان الاجتماعي، علي أن تكون هذه النسبة 2.5% وتزيد هذه النسبة إلى 12% في حالة إذا كان المستفيد يعول فرد واحد، مع زيادة 6% للفرد الثاني الذي يعوله، علي أن يتم احتساب الراتب الأساسي وفق العدد الإجمالي للاشتراكات الخاصة بالضمان الاجتماعي للمستفيد.

موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي الشهري عام 2021-1442

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي يتم دائماً في الأيام الأولي من الشهري الهجري خلال أيام العمل الرسمية دون الإجازات الرسمية، ويتم إيداع راتب الضمان الاجتماعي في الحساب البنكي الخاص بكل مستفيد والذي تم تسجيله عبر بيانات الموقع الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية:

موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي شهر جمادي الأول عام 1442 1/6/1442 هجرياً موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي شهر جمادي الآخر عام 1442 2/7/1442 هجرياً موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي شهر رجب عام 1442 1/8/1442 هجرياً موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي شهر شعبان عام 1442 1/9/1442 هجرياً موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي شهر رمضان عام 1442 1/10/1442 هجرياً

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية الوطنية

يتم الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي برقم الهوية الوطنية الخاص بكل مستفيد من خلال الدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية للمستفيدين المسجلين علي الشبكة الإلكترونية للوزارة.