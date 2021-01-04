الاستعلام عن إجراءات إضافة مولود داخل المملكة العربية السعودية

الاستعلام عن إجراءات إضافة مولود داخل المملكة، تقدم حكومة المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الداخلية خدمة إلكترونية من ضمن خدماتها الإلكترونية التي توفرها للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، لتيسر عليهم الكثير من الوقت والجهد التي تساعدهم على إضافة مولود جديد من خلال عدة خطوات وأيضا دفع الرسوم لإضافة مولود في سجلات المملكة، وسنوضح لكم كافة الإجراءات اللازمة لإضافة مولود داخل المملكة العربية السعودية. الشروط اللازمة لإضافة مولود داخل المملكة أول شرط هام أن يتم تبليغ المستشفى التي ولد فيها المولود عن وجود حالة ولادة.

طباعة ذلك التبليغ ويكون الأب لديه أصل تبليغ الولادة.

لابد أن يوجد ضرورة سجل الأسرة لوالد الطفل إذا كان سعوديا وان تكون الأم مضافة في سجل الأسرة وسعودية الجنسية.

وفى حالة مقيم يجب أن تكون الجوازات الخاصة بالأب وكذلك الأم سارية وكذلك الإقامة.

كتابة البيانات المطلوبة من خلال طلب نموذج.

يقوم والد المولود إذا كان سعوديا بإرفاق صورة له حديثة بالألوان مرتدي الزي السعودي.

في حالة التأخير عن ثلاثة شهور يتم دفع غرامة من قبل المختصة. الإجراءات اللازمة لإضافة مولود يجب الدخول إلى الموقع الالكترونى لمنصة ابشر.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة الأفراد ذات اللون الأخضر.

ثم تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكمة المرور.

إدخال رمز التحقق الظاهر أمامك ثم اضغط على تسجيل الدخول.

يعد ذلك سيصلك رمز على الجوال الخاص بك قم بإدخاله لتسجيل الدخول.

اضغط على أيقونة خدماتي.

بعد ذلك ادخل على الأحوال المدنية واضغط على تسجيل المواليد.

ثم اضغط على “التالي” وستظهر صفحة اكتب فيها كل البيانات المطلوبة.

ثم اضغط على تأكيد تسجيل المولود.

ستظهر لك رسالة نصيه بها تم تسجيل مولود بنجاح. رسوم إضافة مولود داخل المملكة لإضافة مولود جديد داخل المملكة العربية السعودية ، تتطلب هذه العملية دفع رسوم لابد من دفعها.

يمكن دفع هذه الرسوم من خلال الحسابات المصرفية بعد تقديم طلب لإضافة مولود جديد.

ويكون دفع رسوم ولادة مولود جديد داخل المملكة من خلال بطاقة هوية الأب.

وستكون الأرقام الأربعة الأخيرة من بطاقة هوية الأب مطلوبة.

في حالة التأخير عن دفع الرسوم ، يتم فرض غرامة من قبل السلطة المختصة وتدفع أيضًا برقم هوية الأب. الشروط اللازمة لإضافة مولود داخل المملكةالإجراءات اللازمة لإضافة مولودرسوم إضافة مولود داخل المملكة الوسوم

الاستعلام عن إجراءات إضافة مولود داخل المملكة، تقدم حكومة المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الداخلية خدمة إلكترونية من ضمن خدماتها الإلكترونية التي توفرها للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، لتيسر عليهم الكثير من الوقت والجهد التي تساعدهم على إضافة مولود جديد من خلال عدة خطوات وأيضا دفع الرسوم لإضافة مولود في سجلات المملكة، وسنوضح لكم كافة الإجراءات اللازمة لإضافة مولود داخل المملكة العربية السعودية. الشروط اللازمة لإضافة مولود داخل المملكة أول شرط هام أن يتم تبليغ المستشفى التي ولد فيها المولود عن وجود حالة ولادة.

طباعة ذلك التبليغ ويكون الأب لديه أصل تبليغ الولادة.

لابد أن يوجد ضرورة سجل الأسرة لوالد الطفل إذا كان سعوديا وان تكون الأم مضافة في سجل الأسرة وسعودية الجنسية.

وفى حالة مقيم يجب أن تكون الجوازات الخاصة بالأب وكذلك الأم سارية وكذلك الإقامة.

كتابة البيانات المطلوبة من خلال طلب نموذج.

يقوم والد المولود إذا كان سعوديا بإرفاق صورة له حديثة بالألوان مرتدي الزي السعودي.

في حالة التأخير عن ثلاثة شهور يتم دفع غرامة من قبل المختصة. الإجراءات اللازمة لإضافة مولود يجب الدخول إلى الموقع الالكترونى لمنصة ابشر.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة الأفراد ذات اللون الأخضر.

ثم تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكمة المرور.

إدخال رمز التحقق الظاهر أمامك ثم اضغط على تسجيل الدخول.

يعد ذلك سيصلك رمز على الجوال الخاص بك قم بإدخاله لتسجيل الدخول.

اضغط على أيقونة خدماتي.

بعد ذلك ادخل على الأحوال المدنية واضغط على تسجيل المواليد.

ثم اضغط على “التالي” وستظهر صفحة اكتب فيها كل البيانات المطلوبة.

ثم اضغط على تأكيد تسجيل المولود.

ستظهر لك رسالة نصيه بها تم تسجيل مولود بنجاح. رسوم إضافة مولود داخل المملكة لإضافة مولود جديد داخل المملكة العربية السعودية ، تتطلب هذه العملية دفع رسوم لابد من دفعها.

يمكن دفع هذه الرسوم من خلال الحسابات المصرفية بعد تقديم طلب لإضافة مولود جديد.

ويكون دفع رسوم ولادة مولود جديد داخل المملكة من خلال بطاقة هوية الأب.

وستكون الأرقام الأربعة الأخيرة من بطاقة هوية الأب مطلوبة.

في حالة التأخير عن دفع الرسوم ، يتم فرض غرامة من قبل السلطة المختصة وتدفع أيضًا برقم هوية الأب. الشروط اللازمة لإضافة مولود داخل المملكةالإجراءات اللازمة لإضافة مولودرسوم إضافة مولود داخل المملكة

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