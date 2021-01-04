موعد نزول حساب المواطن الدفعة الجديدة 2021/1442، حيث من المنتظر مع بداية كل شهر ميلادي تتزايد عمليات البحث من قبل المواطنين السعوديين عن موعد إيداع الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن، والمحدد لها أن تكون في اليوم العاشر من الشهر الميلادي ولكن إقبال المواطنين السعوديين المستنفدين من دعم حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن يأتي نتيجة التغيرات الجديدة تطرا في مواعيد الصرف، حيث يتم أحياناً صرف دعم حساب المواطن التاسع من الشهر الميلادي أو يوم الحادي عشر أو الثاني عشر من الشهر الميلادي، لذا نقدم لكم في هذا المقال موعد إيداع الدفعة الجديدة38 لشهر يناير 2021، واهم شروط وضوابط دعم حساب المواطن وآلية الإستعلام عن مقدار الإستحقاق.

وفقا إلي التوقيت الميلادي اعلن برنامج حساب المواطن موعد صرف الدفعة 38 من برنامج حساب المواطن والمقرر إيداعها في حساب المواطنين يوم الأحد الموافق 26 جمادي الأولي 1442هـ الموافق 10 من شهر يناير 2021م، نظرا لعدم تصادف هذا اليوم مع أيام عطلة رسمية تتسبب في تغيير موعد الصرف، فيما حددت الحكومة السعودية الفئات المستفيدة من دعم برنامج حساب المواطن والتي تنقسم إلى ثلاث فئات (منخفضة الدخل، متوسطة الدخل، فوق المتوسطة) حيث تم تقسيم هذه الفئات علي حسب دخلهم الشهري الذي يحدد بشكل واضح قيمة الدعم الذي يتحصل عليه المستفيد من برنامج حساب المواطن والذي موضح في الجدول التالي.

الشريحة الأولي دخلهم الشهري ما بين ( من صفر حتى 8699 ريال سعودي) الشريحة الثانية دخلهم الشهري ما بين ( 8700 إلى 11999 ريال سعودي) الشريحة الثالثة دخلهم الشهري ما بين ( 12000 إلى 15299 ريال سعودي) الشريحة الرابعة دخلهم الشهري ما بين ( 15300 إلى 20159 ريال سعودي) الشريحة الخامسة يزيد دخلها الشهري عن 20160 وهذه الفئة لا تستحق دعم حساب المواطن

لكي تتمكن عزيزي القاري من الاستعلام تفاصيل صرف حساب المواطن يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي الموقع الإلكتروني حساب المواطن. تسجيل رقم الهوية الوطنية في الخانة المخصصة لذلك. التحقق من الرمز المرئي. النقر علي كلمة”استعلام” الانتظار قليلا حتي يتم توضيح تفاصيل حساب المواطن.

يجب أن يكون المستفيد من حساب المواطن سعودي الجنسية يستثني من ذلك أبناء وبنات الزوجة الغير سعودية ومتزوجة من سعودي.

يجب أن يتجاوز عمر المستفيد 18 عام.

يجب أن يكون المستفيد مقيم بالمملكة العربية السعودية اقامة دائمة، أي لا تتجاوز مدة سفره خارج البلاد مدة تزيد عن 90 يوم.

يجب أن لا يكون متواجد بدار الإيواء أو السجون.

أن لا يتجاوز الدخل الشهري عن 20160 ريال سعودي.

الإفصاح عن الدخل الشهري والعمل.

الإفصاح عن الإعانات أو الدخل الإضافي التي يتحصل عليه المتقدم.

توضيح الدخل الشهري للزوجة أن وجد.

تقديم رقم الأبيان أو الحساب البنكي بشرط أن يكون نشط.

تقديم بطاقة الأحوال المدنية لكل من (الموظف بالقطاع الخاص أو الحكومي، والعاطل عن العمل).

تقديم كارت العائلة أو الهوية الوطنية.

يتمكن المستفيدين من برنامج حساب المواطن التواصل مع الدعم الفني من خلال الطرق المبينة في الجدول التالي: