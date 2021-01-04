دوت الخليج :- أكد تيار "المستقبل" اللبناني بزعامة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ردا على تصريحات قائد سلاح الجو الإيراني أمير علي حاجي زاده، أن "لبنان ليس منصة لرهانات إيران في المنطقة".
وكتب حسين الوجيه المستشار الإعلامي للحريري على "تويتر": "يصر بعض المسؤولين الإيرانيين على التعامل مع لبنان كمقاطعة إيرانية ويحاولون زج الشعب اللبناني في حروب النظام الإيراني المفتوحة مع المجتمع الدولي".
وأضاف: "لبنان لم ولن يكون الخط الأمامي في المواجهة عن إيران، واللبنانيون لن يدفعوا أثمانا عن النظام الإيراني".
وتابع: "لبنان بلد عربي ملتزم بمواثيق جامعة الدول العربية وهو سيد وحر ومستقل".
وصرح قائد سلاح الجو في "الحرس الثوري" الإيراني في وقت سابق، بأن "الصواريخ الموجودة في غزة ولبنان منتشرة هناك بدعم إيراني وهي الخط الأمامي لمواجهة إسرائيل"، الأمر الذي أثار ردود أفعال سياسية لبنانية غاضبة.
المصدر: "النهار اللبنانية"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تيار "المستقبل" اللبناني لإيران: لبنان ليس منصة لرهانات طهران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.