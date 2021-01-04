أخبار اليمن : العدوان يقصف مأرب والجوف وصعدة

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العدوان يقصف مأرب والجوف وصعدة

استهدف طيران العدوان السعودي خلال الساعات الماضية مأرب والجوف وصعدة بـ13 غارة إجرامية. العدوان يقصف مأرب والجوف وصعدةاستهدف طيران العدوان السعودي خلال الساعات الماضية مأرب والجوف وصعدة بـ13 غارة إجرامية. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ5 غارات المرازيق وصبرين في مديرية خب والشعف بالجوف، وغارتين مديرية رحبة في مأرب. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 4 غارات على منطقة الفرع في مديرية كتاف، وغارة على الظاهر بصعدة، وغارة على مجازة الغربية محور عسير.

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