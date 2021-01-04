رونالدو يتألق في فوز يوفنتوس على أودينيزي

أحرز كريستيانو رونالدو هدفين وصنع هدفا آخر ليعود يوفنتوس لطريق الانتصارات بفوزه 4-1 على ضيفه أودينيزي ويتقدم إلى المركز الخامس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح رونالدو التسجيل بعد تمريرة من آرون رامسي في الدقيقة 31 قبل أن يرسل تمريرة متقنة إلى زميله فيدريكو كييزا ليعزز تقدم صاحب الأرض بعد أربع دقائق من الشوط الثاني.

وتم اللجوء لحكم الفيديو المساعد أكثر من مرة أولهما عندما طلب من الحكم مراجعة صحة هدف لأودينيزي قبل إلغائه بسبب لمسة يد ثم عانى رامسي من المصير ذاته.

وحسم رونالدو الفوز في الدقيقة 70 ليرفع رصيده إلى 14 هدفا في الدوري هذا الموسم متفوقا بهدفين على أقرب منافسيه.

وقلص مارفين زيجلار الفارق للفريق الضيف في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكان هناك وقت ليضيف باولو ديبالا الهدف الرابع ليوفنتوس ليظل فريق المدرب أندريا بيرلو على بعد عشر نقاط من ميلان المتصدر كما أنه يملك مباراة مؤجلة.

وتراجع أودينيزي إلى المركز 13 وبدون فوز في آخر أربع مباريات.

ومع سعيه لوضع الهزيمة المفاجئة 3-صفر أمام ضيفه فيورنتينا في آخر مباراة قبل العطلة الشتوية خلف ظهره بدا أن يوفنتوس تأخر بهدف رودريجو دي بول.

واحتفل لاعبو أودينيزي بتقدمهم لكن حكم الفيديو طلب من الحكم مراجعة اللعبة قبل إلغاء الهدف بداعي وجود لمسة يد على دي بول.

وخطف رونالدو الأضواء بلمسة رائعة في الشباك في الشوط الأول قبل أن يصنع الهدف الثاني ويعزز تقدم يوفنتوس بالهدف الثالث.

واعتقد الويلزي رامسي أنه هز الشباك للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم لكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود لمسة يد.

وأكمل هدف ديبالا الثالث في الموسم نتيجة غير معبرة عن حقيقة أن أودينيزي سدد مرتين في إطار المرمى وأتيحت له العديد من الفرص الخطيرة.