إطلاق نار في كنيسة بولاية تكساس ومقتل قس

قالت سلطات ولاية تكساس الأميركية إن مسلحا قتل قسا في كنيسة بشرق الولاية وأصاب شخصا آخر على الأقل قبل أن يفر من موقع الحادث وتلقي الشرطة القبض عليه في مقاطعة قريبة.

وقال لاري سميث قائد شرطة مقاطعة سميث للصحفيين إن قس كنيسة ستارفيل في مدينة وينونا اكتشف رجلا يختبئ في حمام الكنيسة وواجهه بمسدس. وأضاف سميث أن الرجل انتزع بعد ذلك مسدس القس وأطلق النار على الضحيتين قبل أن يسرق سيارة من ساحة الانتظار بالكنيسة.

وقال سميث إن الشرطة طاردت المشتبه به وأصابته بالنار أثناء ضبطته في مدينة مارشال، مضيفا أنه يخضع الآن لتحقيق بتهمة القتل العمد. ولم يذكر سميث اسمي المشتبه به والقس.

وفي وقت سابق اليوم، عبر غريغ أبوت حاكم تكساس في بيان عن مواساته لأسرتي القتيل والمصاب في الحادث عند كنيسة ستارفيل، وقال إن الولاية ستعمل على ضمان تحقيق العدالة.