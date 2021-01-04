فاوتشي: اللقاحات "بصيص أمل" في القضاء على كورونا

قال مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة إن السلطات سرعت من عملية التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الأيام القليلة الماضية بعد بداية أبطأ من المتوقع، ليصل عدد الأميركيين الذين تلقوا اللقاح إلى نحو 4 ملايين.

قال الدكتور أنتوني فاوتشي، أكبر خبير للأمراض المعدية في البلاد، خلال مقابلة مع برنامج "هذا الأسبوع" على قناة إيه بي سي، أن تعهد الرئيس المنتخب جو بايدن بتوزيع 100 مليون جرعة من اللقاح خلال أول 100 يوم له في منصبه يمكن تحقيقه.

ورفض ادعاء الرئيس دونالد ترامب الكاذب على تويتر بأن الوفيات وحالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة مبالغ فيها إلى حد كبير.

وقال فاوتشي "كل ما عليك القيام به ... هو الذهاب إلى دور الرعاية، والمستشفيات ووحدات العناية المركزة ومعرفة ما يحدث، لتعلم أن هذه أرقام حقيقية وأشخاص حقيقيون ووفيات حقيقية."

ارتفع عدد القتلى في الولايات المتحدة إلى أكثر من 350 ألفًا، وهو أكبر عدد في أي دولة، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، بينما أصيب أكثر من 20 مليون شخص على مستوى البلاد.

وقد أعلنت الولايات عن أعداد قياسية في الإصابات الجديدة خلال الأيام القليلة الماضية، فيما غمرت الجثث دور الجنائز في جنوب كاليفورنيا.

قال عمدة لوس أنجلوس إريك غارسيتي إن الوباء يزداد سوءًا في مدينته حيث ينتشر الفيروس بسرعة داخل المنازل نتيجة لتخلى المواطنين عن حذرهم. وقال: "هذا فيروس يستغل ضعفنا، ويفترس طاقاتنا".

يعتقد الخبراء أن الأرقام الحقيقية للوفيات والإصابات في الولايات المتحدة أعلى بكثير وأن العديد من الحالات تم التغاضي عنها، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم كفاية الاختبارات.

فاوتشي قال إنه رأى "بارقة امل" بعد إعطاء 1.5 مليون جرعة لقاح للمواطنين خلال الساعات الاثنتين والسبعين المنصرمة، بما يعادل نصف مليون جرعة كل يوم، في زيادة واضحة لعمليات التطعيم.

وأضاف أن ذلك يرفع إجمالي من تلقوا اللقاح لأربعة ملايين شخص.

أقر فاوتشي بأن الولايات المتحدة تخلفت كثيرا عن هدفها الذي كان يتمثل في تطعيم عشرين مليون أميركي باللقاح قبل نهاية عام 2020، لكنه أعرب عن تفاؤله من أن الزخم سيزيد بحلول نصف يناير الجاري، وأن يتسنى تطعيم مليون مواطن أميركي يوميا في نهاية المطاف.

وقال فاوتشي "هدف تطعيم مائة مليون شخص في المائة يوم الأولى، هدف واقعي".

البروفيسور منصف السلاوي كبير مستشاري برنامج "وارب سبيد"، الذي أطلقته الحكومة الأميركية للإشراف على تطوير وتوزيع لقاحات كوفيد-19، قال لمحطة "سي بي إس" التلفزيونية إنه جرى شحن 17.5 مليون جرعة لقاح.

وبحسب فاوتشي، فإن 13 مليون جرعة من تلك التي تم شحنها وزعت على العيادات والمستشفيات وأماكن أخرى حيث يجري حقن المواطنين بها.

وقال وزير الصحة الأميركي جيروم آدامز إنه لم يتم الوصول إلى هدف العشرين مليون جرعة، لأن الإدارات الصحية المحلية والمنشآت الطبية كان عليها الاستمرار في التركيز على الاختبارات للتعامل مع زيادة الحالات.

وأضاف أن موسم العطلات يعني أن العاملين في القطاع الصحي ينالون وقتا مستقطعا على سبيل الراحة.

أدامز قال لبرنامج "حالة الاتحاد" الذي تقدمه محطة "سي إن إن":" لا أريد أن يعتقد أي شخص أنني مفرط في التفاؤل لدرجة السذاجة، هناك ما قدمناه، ونأمل أن تتم ترجمته إلى لقاحات.

صباح الأحد ، غرد ترامب بأن تفشي المرض "مبالغ فيه إلى حد بعيد" بسبب منهجية مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "السخيفة".

ويحذر فاوتشي وآخرون من أن أي تزايد إضافي في الأعداد سيكون على الأرجح بسبب تجمعات العطلات والطقس البارد الذي يجبر المواطنين على البقاء في منازلهم.

وأضاف "ربما - وذلك مرجح - أن يزداد الامر سوءا خلال الأسابيع المقبلة، أو على الأقل ستبقى هذه المعدلات المرتفعة للغاية للإصابات والوفيات التي نشهدها".