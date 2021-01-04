زيمبابوى تعيد حظر التجوال وتمنع التجمعات بعد زيادة إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن كونستانتينو شيوينجا، نائب الرئيس الزيمبابوى، إعادة فرض حظر التجوال ليلا، ومنع التجمعات العامة وتعليق عمل المدارس حتى إشعار أخر، بعدما شهدت البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية، زيادة كبيرة فى أعداد الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد.





وحسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، قال نائب الرئيس الزيمبابوى، إن بلاده سجلت 1342 حالة إصابة جديدة بـ كورونا، و29 حالة وفاة، على مدار الأسبوع الماضى، فى أكبر حصيلة إصابات ووفيات أسبوعية شهدتها البلاد. كورونا فى زيمبابوى من جانبه، قال وزير الإعلام الزيمبابوى نيك مانجوانا، إن المستشفيات تمتلئ بشكل سريع بمرضى كورونا، لافتا إلى أنه وفقا للإجراءات الاحترازية الجديدة، فإن المراسم الجنائزية مقصورة فقط على 30 شخصا، فيما مُنعت التجمعات الأخرى مثل حفلات الزفاف، والمراسم الكنائسية لمدة 30 يوما، فضلا عن غلق المطاعم والحانات.

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