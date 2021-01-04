صور .. اندلاع حريق هائل فى أشجار بجبل عمد فى مكة المكرمة

جدة - نرمين السيد - ومن جانبهم يكثف رجال الحماية المدنية والإطفاء، حاليا، من جهودهم لإخماد النيران. كان رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قد تداولوا عددًا من الصور التى تُظهر نشوب حريق كبير فى أشجار بجبل عمد، فى حين تكثف فرق الدفاع المدنى عملها للسيطرة عليه.

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