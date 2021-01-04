هلع وخوف.. تفشي فيروس جديد في مدينة ووهان الصينية

أطلقت السلطات الصينية، تحقيقا موسعا في انتشار التهاب رئوي فيروسي في مدينة ووهان الصينية، أصاب العشرات من الأشخاص.
وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال مسئولون صينيون إنه تم تأكيد إصابة 44 شخصا حتى الآن بالالتهاب الرئوي الفيروسي في المدينة، من بينهم 11 حالة خطرة.
ودفع هذا التفشي الجديد للمرض في المدينة، إلى فحص سنغافورة وهونج كونج لجميع المسافرين من المدينة الصينية إليهم.
يأتي ذلك وسط مخاوف من وجود علاقة بين هذا الفيروس وفيروس سارس أو متلازمة الجهاز التنفسي الحادة.
فيما قالت شرطة مدينة ووهان الصينية إن ثمانية أشخاص عوقبوا بسبب نشر أو تبادل معلومات عن الأمر حتى الآن بدون تحقق من الأمر.
فيما أعلنت لجنة الصحة في مدينة ووهان الصينية أنها تجري تحقيقا موسعا في سبب تفشي الفيروس الجديد في المدينة.
وذكرت في بيان على موقعها على الإنترنت إنها استبعدت بالفعل عددًا من مصادر العدوى - بما في ذلك الأنفلونزا وأنفلونزا الطيور وأمراض الجهاز التنفسي الشائعة - لكنها لم تذكر سارس.
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