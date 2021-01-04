موعد صرف حساب المواطن الدفعة 38|| وشروط الأهلية لحساب المواطن

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 38 موعد حساب المواطن فقد بادر الكثير من المواطنين في كل أنحاء المملكة العربية السعودية لتستعد لصرف الدفعة رقم 38 من منحة حساب المواطن في الوقت الراهن، وهذا بعد أن تم التصريح بالموعد الرسمي الخاص بالصرف، فنحن نعلم مدى الضرر الذي وقع على جميع المواطنين والأبناء والأسر الفقير بسبب ما تمر به البلاد عن انتشار فيرس كورونا المستجد، اهتمت المملكة على أن توفر كافة المساعدات للمواطنين التي تضمن لها التمتع بحياة كريمة وتوفر احتياجاتها اليومية، ورد حساب المواطن على كافة التساؤلات التي تدور في ذهن المواطنين بما يتعلق بصدور منحة شهر يناير الجاري، ونحن هنا اليوم لنعرض عليكم كل ما يتعلق بتفاصيل موعد صرف منحة حساب المواطن.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 38

يقبل أعداد كبيرة تتعدى الملايين من المواطنين السعوديين، وهذا ما أشار به المتحدث الرسمي لحساب المواطن عبر شبكة الانترنت على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما أنه أشار أن هذه الخدمة خاصة بالأرامل والمطلقات وكافة الأسر المحتاجين والفقيرة، وقام البرنامج في الفترة الأخيرة بالقيام بوضع بعض الضوابط التي تشمل المستقلين، بالإضافة إلى تحديد المستحقين، وبسب ذلك قد تم تعليق تلقي أي طلبات جديدة من المتقدمين من أجل الاستفادة من الدعم لفترة معينة وعاود تفعيله لتلقي الطلبات من جديد، وحرصت بوضع بعض الشروط التي يجب أن تنطبق على المتقدمين من أجل الاستفادة من الدعم، واختصت به بعض الفئات المعينة.

شروط الأهلية لحساب المواطن

يجب على من يرغب في التسجيل عبر حساب المواطن، أن كون حامل للجنسية السعودية باستثناء، ابنة أو ابن المواطن، وكذلك الزوجة ولكن يجب أن يكونوا حاملين بطاقات التنقل. على أن يكون بالفعل مقيم بداخل المملكة العربية ولا يقيم خارجها لمدة تتعدى ثلاثة أشهر. كما أنها تشترط أن لا يكون المستفيدين مقيمين بأي دار إيواء حكومية أو سبق لهم الدخول بالسجن. يجب أن تنطبق البيانات المصرح بها مع نفس البيانات للجهات الصادرة لها. يعتمد حساب المواطن كافة معايير الاحقية على إجمالي دخل الأسرة وأيضاً عدد الأفراد أعمارهم إذا كانت تحت أو فوق الـ18 عام.

التسجيل في حساب المواطن

لكل من يرغب بالاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من خلال حساب المواطن، للقيام بتحديث قاعدة البيانات الخاصة به، أو القيام برفع بعض المستندات، أو القيام بحذف أو إضافة أي أفراد، وتقديم الشكاوي على الدفعات، ويتم اتباع هذه الخطوات للتسجيل في الموقع:

يتم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة عن طريق الدخول لموقع وزارة الموارد والتنمية البشرية .

. ويتم الاستعلام قيمة الدعم المقدم من خلال رقم السجل المدني ورمز التحقق، حيث يتم تحديث البيانات تلقائياً على من ينطبق عليه الشروط وكافة الأحكام والمعايير ليمكن من صرف المنحة.

حساب المواطن

يعتبر حساب المواطن من أهم البرامج الاجتماعية التي تتوفر لمساعدة المواطنين في المملكة العربية السعودية، وهذا يتم عن طريق توفير الدعم المالي لكافة الأسر الأشد احتياجاً بشكل شهري، ويتم على حسب مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب أن تتوفر بالمتقدم، وقد تم توقف الموقع بشهر مارس الماضي، وبعد أن تم وضع الدفعة 28 من خلال البرنامج، بسبب ما يقوموا به من تحديثات للموقع، وحتى وقنا هذا لا يتم فتح باب التسجيل.

موعد إضافة حساب المواطن

من المقرر أنه سوف يتم صرف حساب المواطن الدفعة 38 باليوم العاشر من شهر يناير الموافق يوجد الأحد القادم لعام 2021، لصرف دفعة الجديدة لحساب المواطن من بين حسابات كافة المستفيدين.