للمرة الثانية .. انتخاب نانسى بيلوسى رئيسة لمجلس النواب الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وفازت بيلوسى برئاسة مجلس النواب بفارق ضئيل، حيث حصلت على 216 صوتا مقابل 209 أصوات لـ كيفن مكارثى من ولاية كاليفورنيا، والذى سيكون مرة أخرى زعيم الأقلية الجمهورية فى المجلس، حسبما أظهرت نتائج التصويت.

نالت بيلوسى استحسان العديد من الديمقراطيين لمدة عامين لقيادتها معارضتهم للرئيس دونالد ترامب، مما أدى إلى حد كبير إلى توحيد المعتدلين والتقدميين فى حزبها لتحقيق هدفهم المشترك المتمثل فى هزيمته وجمع كميات ضخمة من أموال الحملة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".