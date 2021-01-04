الجيش العراقى يدعو الولايات المتحدة وإيران إلى احترام سيادة بلاده

جدة - نرمين السيد - وقال رسول - فى تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - إن "قدرات الجيش العراقى جيدة جدًا، ولكنها بحاجة إلى زيادة قدرات الدفاع الجوى"، مضيفًا: "لا نريد أن يكون العراق منطلقًا لضرب دول الجوار".

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