بعد مطالبات الإغلاق.. تعرف على رد وزير الصحة اللبناني

قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن: "بورصة المطالبة بالإقفال بلّشت مزايدة، ومين يقول أكتر، وكأنوا منهم من هالناس اللي مقهورة ومخنوقة وبدها تعيش، ونسوا عملتهم ونتائجها بكفّي بقى...".
جاء ذلك خلال تغريده كتبها وزير الصحة اللبناني عبر حسابه على تويتر نقلها موقع ليبانون ديبايت.
وكان لبنان سجل اليوم الأحد 2870 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة، وفق ما أفاد التقرير اليومي لوزارة الصحة العاة اللبناني.
وبحسب الجدول التي نشرته وزارة الصحة العامة، سجّلت منطقة زغرتا (قضاء زغرتا) أعلى نسبة بإصابات كورونا، حيث بلغ عدد الإصابات فيها 57 اصابة وهي في المرتبة الأولى، وتأتي منطقة جبيل (قضاء جبيل) في المرتبة الثانية والتي حصدت 44 إصابة بكورونا، وكذلك منطقة الحازمية (قضاء بعبدا) 44 إصابة، لتأتي منطقة الحدث (قضاء بعبدا) بالمرتبة الثالثة، والتي سجّلت 43 إصابة بكورونا، وذلك وفقا لما نشره موقع ليبانون ديبايت.
وكانت اقترحت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية اللبنانية، الإقفال لمدة ثلاثة أسابيع ريثما يتم تدارك الوضع ولو بأي طريقة للحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد وبما يفسح المجال في التقاط الأنفاس من جانب القطاع الصحي وتحديدا قطاع المستشفيات.
يأتي هذا الاقتراح بعد ارتفاع الإصابات بوباء كورونا والوصول إلى أرقام غير مسبوقة، فضلا وجود معلومات طبية من جهات متعددة تفيد بوضع كارثيّ في معظم مستشفيات العاصمة اللبنانية وبقية المحافظات، حيث زادت نسبة الإشغال عن 95% ولم تزل في تزايد مطرد.
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