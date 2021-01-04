تمديد الإغلاق.. إجراءات جديدة من ألمانيا للسيطرة على كورونا

قالت مصادر مطلعة إنه من المرجح أن تمدد ألمانيا الإغلاق الوطني إلى ما بعد العاشر من يناير للحد من ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، التي لا تزال مرتفعة حيث تضغط على المستشفيات والعاملين في مجال الصحة.

ومن المتوقع أن توافق المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وزعماء المنطقة على تمديد القيود في اجتماعهم يوم الثلاثاء المقبل. ولم يتضح بعد إلى متى سيستمر التمديد.

وذكر وزير الصحة الألماني ينس سبان إلى وكالة رويترز: "الأرقام لا تزال مرتفعة للغاية، لذا سيتعين علينا إطالة أمد القيود".

وأضاف سبان أنه يجب خفض معدلات العدوى بشكل مستمر، مشيرا إلى أن: "هذا أفضل من التخفيف مبكرًا جدًا، وبعد ذلك، ربما في غضون أسابيع قليلة، مواجهة أسئلة جديدة وصعبة".

وفرضت ألمانيا قيودا أكثر صرامة قبل عيد الميلاد، بما في ذلك إغلاق المطاعم ومعظم المتاجر. ومع ذلك، استمرت الإصابات في الارتفاع وبلغ عدد الضحايا أكثر من 1000 شخص في بعض الأيام بسبب الفيروس.

تبلغ معدلات الإصابة لمدة سبعة أيام حاليًا 140 إصابة لكل 100،000 شخص، وهي أعلى بكثير من الهدف البالغ 50 الذي اتفق السياسيون على أنه سيكون آمنًا بدرجة كافية لتخفيف القيود.