تعليق نائبة الرئيس الأمريكي على تسجيل ترامب المُسرب

قالت نائبة الرئيس المُنتخبة كامالا هاريس إن المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس ترامب مع وزير خارجية جورجيا براد رافينسبيرجر أظهرت "صوت يأس" من ترامب.

وسألت كامالا الحشد في حدث لحملة مرشحي جورجيا الديمقراطيين لمجلس الشيوخ القس رافائيل وارنوك وجون أوسوف: "وهل سمعتم جميعًا عن تلك المحادثة المسجلة؟".

وأضافت هاريس: "حسنًا، لقد كان صوت اليأس بالتأكيد صوت اليأس". وكان ذلك بمثابة إساءة استخدام جريئة للسلطة من قبل رئيس الولايات المتحدة.

وفجرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، مفاجأة من العيار الثقيل فضحت فيها الرئيس دونالد ترامب من خلال مكالمة هاتفية مسربة له يطالب فيها سكرتير ولاية جورجيا بقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وحذر ترامب في التسجيل الهاتفي من تبعات جنائية إذا لم يتجاوب مع مزاعمه بشأن حدوث تزوير في انتخابات الولاية.

كما طلب الرئيس من سكرتير ولاية جورجيا، براد رافنسبيرجر، في المكالمة العثور على نحو 12 ألف صوت لتجاوز الفجوة مع الرئيس المنتخب جو بايدن وقلب النتيجة.

وطيلة المكالمة رفض رافنسبيرجر موقف ترامب، موضحا أن الرئيس يعتمد على نظريات المؤامرة المزيفة وأن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بـ11779 صوتًا في جورجيا كان عادلًا ودقيقًا.