شاهد .. أعضاء الكونجرس الأمريكى الجدد يؤدون اليمين الدستورية

جدة - نرمين السيد - ويتولى الكونجرس الأمريكى الجديد مهامه فى واشنطن وسط ترقب لحسم مقاعد الغالبية فى مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى الجلسة المرتقبة يوم الأربعاء المقبل، والتى سيتم فيها المصادقة على فوز الرئيس المنتخب "جو بايدن" بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ويتمير الكونجرس هذه المرة بكونه متعددا أكثر من أى وقت، كما يضم أكبر عدد من السيدات، لأداء اليمين وسط احترام بروتوكول صحى صارم.

وفى مجلس الشيوخ الذى بدأ دورته الجديدة أيضا، ما زالت الغالبية معلقة بانتظار انتهاء الانتخابات المقررة الثلاثاء فى ولاية جورجيا. ولكى يعود هذا المجلس إلى سيطرة الديموقراطيين، يتعين على مرشحيهم الفوز بمقعدى الولاية.