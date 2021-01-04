بعث زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، رسالة إلى شعبه بمناسبة العام الميلادي الجديد 2021، وذلك بخط اليد.
وقال كيم في خطابه: "أتمنى مخلصًا لجميع العائلات في البلاد مزيدًا من السعادة والصحة الجيدة. وفي العام الجديد أيضًا، سأعمل بجد لإحلال حقبة جديدة في وقت مبكر، تتحقق فيه مثل ورغبات شعبنا".
وأضاف: "إنني أتقدم بالشكر للشعب على ثقته الدائمة في حزبنا ودعمه حتى في الأوقات الصعبة. متعهدًا مرة أخرى بأن أظل مخلصًا دائما للشعب العظيم".
يذكر أن هذه المرة الأولى التي يرسل فيها كيم رسالة إلى شعبه منذ توليه منصبه في عام 2011، كما أنه أول زعيم يرسل برقية لشعبه منذ عام 1995.
فيما ألقى كيم خطابا في اليوم الأول من العام الجديد لعرض خططه وتوجهات سياساته السنوية. وكان يتم مراقبة الخطاب عن كثب، بحثًا عن المؤشرات التي قد تكشف عن توجهات الدولة المنعزلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بخط اليد.. زعيم كوريا الشمالية يبعث رسالة لشعبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.