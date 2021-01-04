بخط اليد.. زعيم كوريا الشمالية يبعث رسالة لشعبه

بعث زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، رسالة إلى شعبه بمناسبة العام الميلادي الجديد 2021، وذلك بخط اليد.

وقال كيم في خطابه: "أتمنى مخلصًا لجميع العائلات في البلاد مزيدًا من السعادة والصحة الجيدة. وفي العام الجديد أيضًا، سأعمل بجد لإحلال حقبة جديدة في وقت مبكر، تتحقق فيه مثل ورغبات شعبنا".

وأضاف: "إنني أتقدم بالشكر للشعب على ثقته الدائمة في حزبنا ودعمه حتى في الأوقات الصعبة. متعهدًا مرة أخرى بأن أظل مخلصًا دائما للشعب العظيم".

يذكر أن هذه المرة الأولى التي يرسل فيها كيم رسالة إلى شعبه منذ توليه منصبه في عام 2011، كما أنه أول زعيم يرسل برقية لشعبه منذ عام 1995.

فيما ألقى كيم خطابا في اليوم الأول من العام الجديد لعرض خططه وتوجهات سياساته السنوية. وكان يتم مراقبة الخطاب عن كثب، بحثًا عن المؤشرات التي قد تكشف عن توجهات الدولة المنعزلة.