لتعميق الأواصر والتعاضد الخليجي.. عضو الشوري البحريني لـ "دوت الخليج": هكذا دعمت المملكة مجلس التعاون

ثمنت دلال الزايد عضو مجلس الشورى بمملكة البحرين وعضو البرلمان العربي، دور مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسي آل خليفة فى دعم ومساندة الوحدة الخليجية فى كافة المناحي السياسية، الأمنية، العسكرية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، وذلك في ضوء تولي المملكة رئاسة الدورة الحادية والأربعين لمجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت "الزايد"، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسي آل خليفة حريص كل الحرص على تقديم الدعم من أجل تعميق الأواصر والتعاضد الخليجي من منطلق تاريخي ودستوري وقيادة حكيمة رشيدة بما يحفظ سيادة الدول والبناء الخليجي القائم على الوحدة والمصير والتاريخ المشترك والحفاظِ على المكتسبات التي تحققت عبر التاريخ لدول الخليج وشعوبها، مؤكدة أن المنظومة الخليجية فى قلب ووجدان ملك البحرين .

وأشارت "عضو البرلمان العربي والشوري البحريني"، إلى أن ملك البحرين يعمل دومًا على العمل مع قادة دول المجلس لتحقيق رؤى وتطلعات الشعوب الخليجية ولترسيخ العمق الخليجي ولتعزيز التعاون المشترك وبما يكفل الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة الصعوبات وتوطيد العلاقات والإلتزام بوحدة المصير ومواصلة مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وبما يحمى المنطقة من أية أطماع خارجية ، فضلًا عن تطلعاته ورؤيته لتعميق التقارب على المستوى الرسمي والشعبي،

وأضافت "الزايد"، استلهمنا من جلالته أهمية الإنتماء الخليجي وأن نعمل دومًا على إستدامة تلك المسيرة ودعمها، داعية أن ينعم الله على الدول الخليجية والأمة العربية والإسلامية بالإستقرار والسلام .

وتستضيف المملكة العربية السعودية بمحافظة العلا، غد الثلاثاء، حدثا مهمًا إستثنائيًا يأتي فى خضم أحداث متلاحقة، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومشاركة قادة دول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.