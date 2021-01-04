اليابان تستعد لإعلان الطوارئ بسبب كورونا

تستعد الحكومة اليابانية، إعلان حالة الطوارئ الصحية في العاصمة طوكيو، وعدد من المحافظات المحيطة، وذلك بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ووفقًا لوسائل الإعلام، نقلًا عن مسؤولين، من المحتمل أن يتركز عمل اللجنة حول مدة حالة الطوارئ المحتملة وأي المناطق يجب أن تخضع للقيود الجديدة.
ويوم السبت، طلب حكام طوكيو وكاناغاوا وسيتاما وتشيبا من الحكومة إعلان حالة الطوارئ ، حيث لم تسفر الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن عن نتائج إيجابية واستمر عدد حالات كورونا في الارتفاع.
وفي وقت سابق أمس، عقد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا اجتماعا مع وزير التنشيط الاقتصادي ياسوتوشي نيشيمورا ومسؤولين كبار آخرين ، أطلعوا سوجا على الوضع الحالي في البلاد.
وسجلت اليابان حتى الآن ما يقرب من 246 ألف حالة إصابة بفيروس كوفيد -19 وأكثر من 3600 حالة وفاة.
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