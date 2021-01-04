لحظة محورية.. بريطانيا تبدأ التطعيم بلقاح أكسفورد ضد كورونا

تبدأ بريطانيا، اليوم الإثنين، التطعيم بلقاح أكسفورد- إسترازينيكا، المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك مع محاولات المملكة المتحدة للسيطرة على تفشي الفيروس.
وسيصبح اليوم الإثنين، هناك نصف مليون جرعة من لقاح أكسفورد المضاد لفيروس كورونا، جاهز للإستخدام.
ووصف وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، ذلك بأنه "لحظة محورية" في حرب المملكة المتحدة ضد الفيروس ، حيث ستساعد اللقاحات في كبح العدوى، ما سيؤدي إلى رفع القيود.
وتبدأ السلطات الصحية البريطانية توزيع 530 ألف جرعة من لقاح أكسفورد على المستشفيات وجهات التلقيح، لبداية حملة التطعيم ضد الفيروس باللقاح.
يأتي ذلك مع الارتفاع الكبير في إصابات فيروس كورونا المستجد ببريطانيا، حيث سجلت 50 ألف إصابة جديدة أمس الأحد، ما جعل السلطات تصدرت تحذيرات من التهاون مع القيود المفروضة.
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