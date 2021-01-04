33 إصابة جديدة بـ كورونا فى الصين خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقالت اللجنة، فى بيان لها، إن 20 حالة من الحالات الجديدة ترتبط بوافدين من الخارج، لافتة إلى أنها سجلت أيضا 40 حالة إصابة خالية من الأعراض ارتفاعا من ثمانى حالات فى اليوم السابق.
كورونا فى الصين
بهذا يصل العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة بـ كورونا فى الصين لـ 87150 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634 حالة وفاة.
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