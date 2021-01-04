سجلت كوريا الجنوبية 1020 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وسط استمرار الموجة الثالثة من الفيروس منذ منتصف نوفمبر الماضي.
وقال المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية - وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الاثنين - إن إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 64 ألفا و264 إصابة حتى فجر اليوم.مضيفا أن من بين الحالات جديدة، كانت هناك 985 إصابة محلية و35 إصابة وافدة من الخارج.
وسجلت كوريا الجنوبية 19 حالة وفاة إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 981 حالة.ووصل عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة إلى 351 شخصا .
وبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 45 ألفا و240 حالة، في حين وصل عدد المرضى الخاضعين للعلاج الطبي تحت الحجر الصحي 18 ألفا و43 شخصا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الجنوبية تسجل 1020 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.