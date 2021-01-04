الهند تسجل 16.5 ألف إصابة جديدة و214 وفاة بفيروس كورونا

سجلت الهند 16 ألفا و505 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و340 ألفا و470 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة الهندية - في بيان أوردته صحيفة (تايمز أوف إنديا) اليوم الإثنين - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 214 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 149 ألفا و649 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 243 ألفا و953 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 9 ملايين و946 ألفا و867 شخصا بعدما تماثل 19 ألفا و557 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.
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